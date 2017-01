新年快乐 — Juan Cuadrado (@Cuadrado) 28 gennaio 2017

Juan Cuadrado parla cinese ma le sirene di mercato che vengono da oriente non c'entrano nulla con l'esterno colombiano. Oggi, infatti,e l'esterno ex Chelsea e Fiorentina ha voluto inviare i suoi personali auguri ai propri follower orientali postando sul suo account Twitterrigorosamente in lingua madre. Cuadrado parla cinese ma il mercato, stavolta, non c'entra nulla.