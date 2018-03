Inutile dire quanto sarebbe servito stasera nella sfida senza ritorno di Wembley, ma la rosa della Juventus è ampia e offre valide alternative. La notizia positiva è però che Juan Cuadrado , a partire dalla settimana prossima, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Ovviamente non potrà subito forzare, ma il colombiano cercherà man mano di recuperare il tempo perduto a causa della pubalgia che l'ha costretto a operarsi a fine gennaio . L'obiettivo è riportarlo in buone condizioni di forma per il finale di stagione, quando il suo contributo può fare la differenza.