Vedo molti commenti su ciò che è stato affermato alla Domenica Sportiva. L'ho detto in diretta e lo dico anche qui. Non condivido le parole di Sconcerti. La cultura sportiva per me è un'altra cosa. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 30 gennaio 2018

ex storico radiocronista Rai, sul proprio profilo Twitter si è schierato apertamente contro Sconcerti, per le sue parole nella trasmissione domenicale del canale:La polemica:Mario Sconcerti parla a Rai Sport delle polemiche arbitrali degli ultimi giorni: “Il Chievo contro la Juve ha finito in nove. Il punto è capire se a parti opposte sarebbero state prese le stesse decisioni.”A questo punto interviene Marco Tardelli, presente in studio: “E a Napoli sarebbero state prese a parti invertite?”Sconcerti risponde: “Non è la stessa cosa, la storia di Napoli e Juventus è molto diversa, Marco (rinvolto a Tardelli ndr) non puoi pensare di vincere sempre con la Juve ed essere anche dalla parte della ragione. Io interpreto quello che ho letto e visto sui social.”“Io non sono qui per parlare di Juve – ha ribattuto Tardelli -. Sono qui per parlare di tutte le squadre e lo faccio con imparzialità. Sono qui in veste di opinionista.”