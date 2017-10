La Juventus è al centro di uno splendido progetto: ha adottato la squadra del Pinerolo FD e fornirà loro materiale tecnico per partecipare a "Quarta categoria", un torneo rivolto ai ragazzi con disabilità cognitive e relazionali. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero a riguardo:



"Ci saranno anche le maglie bianconere sui campi del “Quarta categoria”, il torneo di calcio a 7 dedicato esclusivamente ai ragazzi con disabilità cognitive e relazionali. Nato lo scorso 18 gennaio grazie al protocollo d'intesa tra Centro Sportivo Italiano e FIGC e alla collaborazione di AIAC, AIA, AIC, Lega serie A, Lega serie B, Lega Pro, Lnd, Figc e Csi, “Quarta categoria” può portare avanti il proprio messaggio di integrazione sociale grazie al gemellaggio tra le squadre coinvolte nel progetto e i grandi club. Un gemellaggio stretto ora anche dalla Juventus, che ha adottato la squadra del Pinerolo FD, alla quale fornirà il materiale tecnico e il kit gara.



E questa mattina, alla presentazione della seconda edizione del torneo, tenutasi al Centro Sportivo Bettinelli di Milano, Gianluca Pessotto ha consegnato le divise da gioco al Pinerolo, che da oggi scenderà in campo con i colori bianconeri e si chiamerà Juventus for Special: «È straordinario vedere con quanta passione e quanta emozione questi ragazzi vivano lo sport - ha sottolineato Pessotto – Siamo felici di aver aderito a questo progetto, di aver adottato il Pinerolo FD e di poter aiutare i ragazzi a dimostrare quanto sono realmente speciali».



Oltre alla Juventus, hanno aderito al progetto Brescia, Chievo, Feralpisalò, Fiorentina, Inter, Milan, Monza, Novara, Reggiana, Sassuolo, Torino, Udinese e Venezia. Ai giocatori sono state consegnate le tessere dell'AIC, l'Associazione Italian Calciatori e, dopo la conferenza stampa che ha visto il Direttore Generale della Lega Serie A Marco Brunelli dare ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva, le squadre si sono affrontate in una serie di gare amichevoli, da 30 minuti l'una, con cambi illimitati. I bianconeri, guidati oggi proprio da Pessotto, hanno esordito subito con un classico del campionato italiano affrontando il Milan, sulla cui panchina sedeva Franco Baresi. E sono stati i nostri ragazzi a imporsi per 3-0, salutando il primo successo naturalmente al grido di “Fino alla fine, forza Juventus... for Special".