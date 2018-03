L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha parlato a margine del 'Trofeo Maestrelli' del suo cuore da tifoso, come riportato da ViolaNews.com: "Sono nato a Napoli e da piccolo tifavo per gli azzurri perché pensavo che si deve tifare la squadra della città in cui sei nato. Poi ho preso degli scapaccioni dagli zii perché tifavo e mi hanno portato a vedere anche la Fiorentina che non è una squadra normale per me”.