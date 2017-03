Gianluca Curci, ex portiere della Roma, ai microfoni di Sky Sport lancia la sua candidatura per un ruolo, anche marginale, in giallorosso. "Cerco un progetto interessante, ma alla Roma tornerei anche a piedi. Mi sto allenando con un preparatore personale. Al Mainz avevo la fiducia, poi a causa di un piccolo infortunio al polpaccio, mi hanno fatto fuori e hanno scelto un altro, senza una spiegazione. L’allenatore non mi parlava e ho preferito tornare a casa a Roma, ad allenarmi. Tanto che sto a fare al Mainz se non ho la possibilità di lottarmi il posto?".