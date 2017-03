Questo il comunicato della Curva Andrea Costa di Bologna in seguito alla sconfitta contro la Lazio in casa e in vista della prossima sfida contro il Sassuolo: "BASTA COSI. Vi abbiamo sempre sostenuti accompagnati in giro per l'Italia, ma questa volta con la morte nel cuore diciamo basta così... I gruppi della curva andrea costa disertano la trasferta di Reggio Emilia. Invitiamo anche i tifosi non collegati a nessun gruppo a fare altrettanto... Sperando che questo sia un segnale forte come lo è per noi stare a casa. La Nostra Maglia va onorata sempre. Curva Andrea Costa".