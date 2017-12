Match-winner ai supplementari del derby di Coppa Italia, l'attaccante del Milan Patrick Cutrone parla a Rai Sport dopo la partita: "Pensare che ieri ero in Primavera ed esultavo così ai miei gol nei derby e ora sono con questo pubblico, è incredibile. Ci voleva questa vittoria, per il morale. Il derby non è una partita normale, adesso ci godiamo la vittoria e da domani pensiamo alla Fiorentina. Sogno? Per ora è quello di restare in questa squadra perché amo il Milan. I miei movimenti sono determinati dalla fame di far gol. La rete la dedico alla mia famiglia. I miei gol li dedico sempre e solo a loro".