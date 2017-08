Patrick Cutrone, golden boy di questo avvio di stagione del Milan, ha parlato alla tv del club rossonero: ''Sinceramente non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto, un punto di partenza. Crotone? Non mi aspettavo di segnare, di essere titolare, ringrazio tutti e il Mister che mi sta dando fiducia. A fine partita non ci credevo neanche io, ero felicissimo. Non è solo merito mio ma di tutti, abbiamo fatto un’ottima partita. Una delle cose che ricordo è che dopo la partita mi dicevano che se avessi preso il giallo, il secondo, mi avrebbero ammazzato. Locatelli? E’ sempre stato il nostro sogno giocare in A con il Milan. Con Gigio ho giocato meno, io e Manuel ci siamo sempre detti che dovevamo arrivare, abbiamo fatto di tutto. È un ottimo inizio. Donnarumma? Mi ricordo il primo giorno che è arrivato che io giocavo negli Allievi Nazionali e lui nei Giovanissimi e io mi ero innervosito perché mi parava tutto. So che devo migliorare, il Mister lo sa benissimo, mi da tutti gli strumenti per migliorarmi. Montella? Aiuta tantissimo che sia un ex attaccante, soprattutto i suoi consigli che mi servono,il Mister sa quello che c’è in campo, io cerco di ascoltarlo. I suoi consigli sono importanti. Io ci ho sempre messo la voglia, volevo arrivare ad allenarmi in prima squadra, è sempre stato il mio sogno. Kalinic e André Silva? Sicuramente sarà molto importante allenarsi con loro, ogni allenamento è oro perché imparo da loro, soprattutto da Kalinic che è molto esperto e da tanti anni fa la Serie A''.