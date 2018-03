Come successo già anche durante le altre soste per le nazionali, credo sia giusto approfittare di questi momenti per approfondire, o chiarire in questo caso, dei temi che mi stanno a cuore. A gentile (magari...) richiesta mi sento in dovere di specificare meglio il mio pensiero su André Silva, nella speranza che anche i più duri di comprendonio se ne facciano una ragione. Io ho criticato sin da subito, non il giocatore in senso assoluto né tantomeno la persona, ma molto più semplicemente l'operazione. Ci e vi hanno presentato André Silva come un giovane aspirante top player, che in breve tempo sarebbe stato titolare nel Milan portandolo COME MINIMO in Champions League. Ho sempre pensato che fosse molto più una trattativa mediatica per legittimarsi agli occhi dei tifosi, ostentando grandi rapporti con uno dei procuratori più influenti al mondo.



Nonostante i suoi decisivi gol contro Genoa e Chievo, se abbiamo dovuto aspettare la metà di marzo per vederlo esultare in Serie A evidentemente non avevo preso un grande abbaglio, o semplicemente non mi ero fatto abbindolare dai soliti menestrelli di corte quando provavano a mistificare la realtà. Detto questo sono il primo a godere per i suoi gol come sono il primo ad auspicarmi che gli ultimi due siano l'inizio di una crescita che lo possa portare a essere davvero quel top player. Come ho già ricordato, non ho avuto problemi a riconoscere il mio errore di valutazione con Suso e sarei felice di ammetterne un altro con André Silva. Non credo però di meritare insulti della peggior specie se continuo a ritenerlo un giocatore di ottime qualità tecniche, ma poco adatto alla Serie A e nettamente inferiore a Cutrone, il quale ha come unico "difetto" l'essere italiano e senza un agente famoso.