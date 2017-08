L'uomo del momento, Patrick Cutrone segna ancora in Shkendija-Milan e dopo la partita parla a Sky Sport: "Paragone con Belotti? È un onore essere paragonato a un grande attaccante come Belotti. Spero di continuare così, ma è merito di tutta la squadra. Io mi impegno in ogni allenamento e spero di segnare in partita. Oggi era importante passare il turno. Resto al Milan? La società mi ritiene incedibile, sono felicissimo. Farò di tutto per ripagarli, mi impegnerò al massimo. Tanti giovani? Il Milan ha fatto un grande lavoro nel settore giovanile. Speriamo di continuare così. Cosa migliorare? Devo migliorare in tutti gli aspetti, mi metterò a disposizione. Devo migliorare sulla protezione della palla, ma pian piano farò tutto".