Il mercato invernale del Milan non decolla, nè decollerà. La faraonica campagna acquisti estiva del club rossonero ha fornito, almeno nelle idee dell'ad Marco Fassone e del ds Massimiliano Mirabelli, prima a Vincenzo Montella e ora a Gennaro Gattuso una rosa all'altezza degli obiettivi prefissati. Per questo non c'è la volontà di reinvestire subito, bensì quella di recuperare tramite il lavoro sul campo gli acquisti che quest'estate tanti avevano decantato.



IL MERCATO CAMBIA I PIANI FUTURI - Il mercato però non si ferma mai e lo stesso Milan, grazie al lavoro di scouting degli uomini a disposizione di Mirabelli, stava programmando con largo anticipo le mosse in vista della prossima estate. Fra queste c'era sicuramente un colpo in attacco in sostituzione di Andrè Silva (forse l'unico acquisto realmente sbagliato dell'ultima estate). Un nome top da affiancare a Nikola Kalinic con alcuni obiettivi che, però, ora rischiano di saltare per colpa proprio del mercato invernale.



DA AUBAMEYANG A BELOTTI - Sì perchè due dei giocatori candidati a cambiare maglia nei prossimi giorni, Pierre Emerick Aubameyang (dal Borussia Dortmund all'Arsenal) ed Edin Dzeko (dalla Roma al Chelsea) erano, secondo Tuttosport, anche due obiettivi dichiarati del club rossonero. Il Milan ora sarà costretto a virare su altri profili con i nomi di Andrea Belotti e Kasper Dolberg che rimangono in cima alla lista. Non gli unici, il tempo per trovare altre alternative non manca, ma una cosa è certa: l'immobilismo invernale sta condizionando i piani futuri.