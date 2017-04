Dopo il passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi a Yonghong Li, il mercato del Milan in vista della prossima stagione è entrato nel vivo, con le strategie rossonere che stanno prendendo forma, sempre collegate al futuro societario. La ricerca dell'attaccante, con i nomi altisonanti di Aubameyang e Morata, ma anche i l punto sul centrocampo e la difesa, con i nomi in entrata, come Fabregas e Musacchio, e in uscita. Tutte le ultime novità dal mondo rossonero col nostro inviato Daniele Longo, accompagnato da Alessandro Di Gioia.