La nuova proprietà cinese del Milan scopre le carte e si presenta in maniera più approfondita alla realtà rossonera: nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi oggi a Casa Milan, sede del club, sono stati presentati i curricula dei membri asiatici del board. Se infatti i consiglieri italiani (Fassone, Patuano, Cappelli e Scaroni) sono già noti, era scarsa la conoscenza dei dirigenti stranieri e scorrendo i documenti forniti si scoprono le varie esperienze formative e lavorative.





LI YONGHONG - Si trova così che il presidente Li Yonghong ha un curriculum vasto e soprattutto vario. Dagli ambienti dirigenziali (dove ha ricoperto ruoli in aziende automobilistiche, servizi finanziari e sport), a quelli finanziari fino a quelli industriali: è socio di minoranza infatti della Guizhou Fuquan Group, che possiede la più grande miniera di fosforo cinese e della quale gestisce estrazione, lavorazione e vendita per oltre 3 milioni di tonnellate l'anno.



CURRICULUM



Nato nella provincia di Guangdong, Cina nel 1969.



Dal 1994 ha ricoperto svariate posizioni dirigenziali in diverse società di vari settori , tra cui veicoli ad energia rinnovabile, servizi finanziari e sport, sui quali attualmente concentra i propri investimenti.



Si è occupato per molti anni di investimenti sul mercato finanziario. Ha una grande esperienza nell'individuare potenziali target di acquisizioni e nell'incrementare il valore delle aziende tramite l'acquisizione e l'integrazione.



E' il socio di maggioranza della Guizhou Fuquan Group, proprietaria della più grande miniera di fosforo cinese. Il Gruppo si occupa principalmente di estrazione, lavorazione e vendita di prodotti di fosforo. E' stata premiata come "China Top Brand" e "Product Exempted from Quality Surveillance Inspection". La miniera ha una riserva di circa 200 milioni di tonnellate e una produzione di approssimativamente 3 milioni di tonnellate all'anno.



Altre esperienze professionali:



2011-2015: Presidente della Duolun Investment (Hong Kong) Ltd, azionista di maggioranza della società quotata Duolun Inc.



1997-2005: Amministratore e Direttore Generale della Chongqing Alpu Technology Co., Ltd.



1994-1997: Amministratore e Direttore Generale della Hong Kong Anshun Corporation Limited.









DAVID HAN LI - Più snello invece il curriculum di David Han Li, da sempre legato ad ambienti finanziari e specializzato in fusioni e acquisizioni di società: non stupisce dunque che sia stato lui a condurre la trattativa tra Fininvest e la cordata cinese per l'acquisto del Milan dal 2014, prima ancora quindi della negoziazione tra la holding di Berlusconi e Bee Taechaubol. Nota a margine: Han Li vanta anche un passato da calciatore, nelle giovanili di una squadra europea, a questo si deve la sua passione per il mondo del pallone.





CURRICULUM



Nato nella Provincia di Guandong, Cina nel 1983.



Dal 2002 al 2005 ha frequentato l'Università di Stoccolma, dove ha conseguito la Laurea in Financial and Economic Management. Durante questo periodo ha giocato in una squadra giovanile di calcio europea.



Dal 2006 si occupa di fusioni, acquisizioni di società e di investimenti sul mercato finanziario.



Ha condotto e partecipato in numerose fusioni e acquisizioni di società quotate cinesi, fra cui, dal 2011 al 2014, l'acquisizione di Duolun Inc. e, nel 2015, l'acquisizione della Ruyixinxin Entertainment.



Dal 2014 ha condotto la negoziazione con Fininvest S.p.A. per l'acquisizione dell'AC Milan e ha assistito Yonghong Linella buona riuscita dell'operazione.









LU BO E XU RENSHUO - Chiudono il cerchio Mr. Lu Bo e Mr. Xu Renshuo, manager provenienti anch'essi da ambienti finanziari: il primo è Presidente di Haixia Capital Management, fondo di venture capital che si occupa di sviluppo e investimenti nelle infrastrutture e controllato dalla provincia cinese di Fujian per il 40% del suo capitale. Più vari invece i campi di interessi di Renshuo: Direttore Esecutivo di Guangzhou RenBaiJie Industrial Group Co. Ltd., con la quale gestisce invesimenti in vari settori, dall'immobiliare, allo sportivo fino alle nuove tecnologie. E a questo si lega anche il lavoro svolto con ZBJ Network Inc, la più grande piattaforma di crowdsourcing (sistema di sviluppo progetti e risoluzione problemi tramite l'ausilio di soggetti esterni all'entità che idea il progetto).





CURRICULUM LU BO



Ha conseguito il Master in Business Administration presso l'Università cinese di Hong Kong di cui oggi è il Senior Accountant.



Attualmente ricopre il ruolo di Presidente, Responsabile degli Investimenti e Decision-making Committee della Haixia Capital Management Co., Ltd.



Altre esperienze professionali:



Vice Direttore Generale della UBS SDIC Fund Management Co, Ltd.



Direttore del Dipartimento Finanziario e gestione delle risorse e del Dipartimento Amministrativo presso la SDIC Tai kang Trust Co, Ltd.



Capo del Dipartimento Finanziario per lo sviluppo statale e società di investimento e Capo del Dipartimento Marketing presso la SDIC Assets Management Co., Ltd.





CURRICULUM XU RENSHUO



Nato nella provincia di Guangdong, Cina, nel 1992.



Dal 2011 al 2015 ha frequentato l'Università di Leicester, dove ha conseguito la laurea in Economia e Commercio.



Da luglio 2015 è il Rappresentante Legale e il Direttore Esecutivo della Guangzhou RenBaiJie Industrial Group Co., Ltd., che si occupa di investimenti nel settore immobiliare, sportivo, nuove tecnologie, ecc.



Ha guidato e partecipato nell'investimento della ZBJ Network, Inc., la più grande piattaforma di crowdsourcing con più di 7 milioni di utenti registrati.









Cala definitivamente il velo di mistero sulla cordata che ha acquisito la proprietà del Milan, Li Yonghong ha messo le carte in tavola e la mossa rassicura non solo i piccoli azionisti, ma tutti i tifosi rossoneri: c'è fiducia, negli investitori cinesi e nel management guidato da Fassone.