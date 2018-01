I fantallenatori devono sempre seguire e monitorare i giocatori infortunati, sia quelli della propria squadra che degli avversari. Per semplificarvi il compito abbiamo creato una tabella con tutti gli indisponibili e gli squalificati per la prossima giornata. Tutti i casi più spinosi e i tempi di recupero, anche di chi starà fuori ancora per molte settimane, da Buffon fino a Conti.Infortunati: –Squalificati: De RoonDiffidati: –Infortunati:Cataldi – Fuori per un problema fisico ancora da valutare (in dubbio per la 21a giornata).Ciciretti – Fuori per una piccola lesione muscolare al quadricipite (in dubbio per la 21a giornata).Parigini – Fuori per una piccola lesione muscolare al quadricipite (in dubbio per la 21a giornata).Lazaar – Fuori per un problema al ginocchio (in dubbio per la 21a giornata).Iemmello – Fuori per un’infiammazione al tendine del ginocchio (in dubbio per la 21a giornata).Antei – È stato sottoposto ad asportazione del calcagno di Haglund e plastica del tendine di Achille. L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito (stagione finita).Squalificati: –Diffidati: Costa, Chibsah