La sosta per le nazionali serve anche per recuperare i giocatori infortunati. Di seguito la tabella con tutti i giocatori ai box e i rispettivi tempi di recupero, squadra per squadra. Buone notizie per Pjanic, si avvicina al rientro anche Patrik Schick. Novità anche nel Milan.



ATALANTA



Infortunati:

​Spinazzola – Si è fermato con la Nazionale per un affaticamento muscolare, è stato tenuto a riposo precauzionale anche oggi (in dubbio per la 13a giornata).

Schmidt – Rientrato in gruppo dopo la lesione del menisco esterno sinistro (rientro previsto per la 13a giornata).

Squalificati: Freuler

Diffidati: –



QUI TUTTI GLI INFORTUNATI E I TEMPI DI RECUPERO