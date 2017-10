“Come facciamo a competere con le grandi d’Italia a budget più contenuti? Lavorando duro. In un settore giovanile ci sono diverse sfere fondamentali, dai Pulcini alla Primavera. È necessario che all’interno di questa struttura ci sia grande organizzazione e che i vari professionisti parlino la stesa lingua sportiva: dallo scouting alla formazione deve esserci una connessione unica”.





Il vivaio bergamasco è un perfetto modello di pianificazione, una struttura che si regge sulla competenza e la professionalità di chi ne fa parte.che ogni anno, rispetto all’Atalanta, possono contare su oltre il doppio delle risorse economiche da destinare al settore giovanile.(nella foto in basso riceve il premio Scopigno come miglior direttore del settore giovanile dal direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti), che ha le idee chiarissime in merito al lavoro del suo staff:Proprio lo scouting è una delle pietre miliari del settore giovanile nerazzurro e a Bergamo il responsabile è Roberto Marta, mentre Luca Silvani, instancabile professionista spesso in viaggio alla ricerca di nuovi talenti, si occupa dell’attività di base. E anche di questo parla Costanzi: “Siamo presenti su tutto il territorio, soprattutto in Lombardia, ma anche in altre aree geografiche.E a proposito di talenti, l’Atalanta negli ultimi anni ha dimostrato di essere una vera e propria accademia, tanto che anche i nuovi proprietari cinesi dell’Inter hanno voluto informarsi sui metodi di lavoro della società bergamasca. È accaduto quando Steven Zhang si è recato a Bergamo per trattare in prima persona l’acquisto di Roberto GagliardiniIn quell’occasione le due società stipularono anche un accordo per Bastoni, che qualche mese dopo il club di corso Vittorio Emanuele avrebbe ufficializzato. Ma poi ci sono anche i vari Caldara, Conti, Kessié e il baby Musa Barrow, che si sta imponendo con la maglia della Primavera: “Ricordo le prima difficoltà di Franck agli inizi qui in Italia. Ma è normale per ragazzi come lui che si ritrovano a dover stravolgere la propria vita., a dargli grande ritmo e intensità”. E all’Inter oltre a Gagliardini finirà anche Alessandro, difensore centrale classe ’99: “É uno di quei giocatori che in futuro potrà esprimersi su grandissimi livelli”. E lo stesso vale anche per: “Lo abbiamo visto in uno stage e al raggiungimento della maggiore età lo abbiamo tesserato. Non saprei ancora dire a chi somiglia, forse è presto, maL’ultima considerazione è sulle tanto discusse seconde squadre, che potrebbero aiutare i giovani italiani a non rimanere nel limbo esistente tra Primavera e prima squadra, con il conseguente pericolo di perdersi: “. Diciamo che ci siamo avvicinati al concetto di seconda squadra e che questa può essere una valida alternativa”. E se lo dice Costanzi c'è solo da fidarsi.