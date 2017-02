Il calciomercato è bello perché cambia: anno per anno, mese per mese, giorno per giorno e ora per ora. Lo dimostra anche l'ultima campagna trasferimenti invernale. Iniziata con lo 'scippo' di Witsel alla Juventus da parte dello Tianjin Quanjian. Poi la squadra allenata da Cannavaro ha preso anche Pato dopo aver incassato tanti no per i vari Diego Costa, Falcao e Kalinic.



Tra i due litiganti (Juve e Real Madrid), il terzo gode e così il Borussia Dortmund ha preso Isak, il 'nuovo Ibra'. Un altro giocatore trattato in passato dai bianconeri, Draxler è passato al PSG. In Francia è finito anche El Ghazi, accostato alla Lazio per il dopo Keita ma acquistato dal Lille. Che proprio dai biancocelesti ha prelevato Kishna dopo il fallimento della trattativa con Gerson, rimasto alla Roma. Che a sua volta non è riuscita ad arrivare a Defrel del Sassuolo, che ha respinto pure l'assalto del Leicester di Ranieri ad Acerbi.



Sempre in Italia il Chievo ha resistito al pressing del Torino su Castro, Budimir non è tornato al Crotone e l'interista Biabiany ha detto "no, grazie" al Chelsea. Infine niente ritorno in Serie A per Cerci, rimasto in esubero all'Atletico Madrid.