Pochi giorni e sarà di nuovo tempo di calciomercato. Tempo di saldi per i club, che a partire dal 1° gennaio potranno già accordarsi in vista della prossima stagione con i calciatori in scadenza il 30 giugno. La redazione di Calciomercato.com ha stilato la lista, ruolo per ruolo, delle migliori occasioni di mercato in Europa.



PREZIOSI - Tra i pali, la scelta è ridotta a pochi elementi. È infatti sempre più difficile trovare portieri di livello in scadenza, con i club che fanno di tutto per non lasciarseli scappare. Chi cerca esperienza e affidabilità potrà puntare su Pepe Reina (35), in scadenza con il Napoli, e Iker Casillas (35), sempre più lontano dal Porto. I giovani profili più interessanti sono invece Yoan Cardinale (23), estremo difensore del Nizza, e Joel Robles (27), spagnolo cresciuto nell'Atletico Madrid e passato all'Everton a titolo definitivo a luglio 2013. Fuori dalla speciale lista da pochi giorni l'estremo difensore dell'Athletic Bilbao Kepa, che ha raggiunto l'accordo con il Real Madrid e si trasferirà alla corte di Zinedine Zidane.



NON MANCANO I CENTRALI - Grandi occasioni per chi cerca un difensore. Mezza Europa ha messo gli occhi su Stefan De Vrij (25) della Lazio. Negli ultimi tempi è però l'Inter ad aver accelerato, provando a convincere l'olandese con un quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Oltre all'ex difensore del Feyenoord, a partire dal prossimo 1° luglio saranno liberi anche Giorgio Chiellini (33, Juventus) e Miranda (33, Inter). All'estero invece i nomi più allettanti sono quelli di Neven Subotic (29, Borussia Dortmund) e Diego Reyes (25, Porto). Qualche opportunità anche sulle fasce: José Mourinho e il Manchester United potrebbero perdere sulla fascia sinistra Daley Blind (27) e Luke Shaw (22), mentre sul versante opposto si liberano Juanfran (32, Atletico Madrid) e Stephan Lichtsteiner (33), sempre più lontano dalla Juventus.



QUALITÀ E QUANTITÀ - Situazione diversa a centrocampo. In mediana si liberano Emre Can (23), corteggiato a lungo dalla Juventus, e Ander Herrera (28, Manchester United), oltre a Jack Wilshere (25, Arsenal), Fernandinho (32), che potrebbe lasciare il Manchester City, e i due talenti dello Schalke 04 Leon Goretzka (22) e Max Mayer (22), entrambi nel mirino delle big inglesi. Potrebbe cambiare maglia anche il turco del Besiktas Oguzhan Ozyakup, che piace a Milan e Inter. Sulla trequarti, i nomi giusti potrebbero essere Marouane Fellaini (30) e Juan Mata (29), entrambi di proprietà del Manchester United, mentre sono molto ridotte le possibilità di rinnovo di Mesut Ozil (29) con l'Arsenal e Ross Barkley (24, Everton): il primo sembra essere destinato al Barcellona, mentre per il secondo è sempre più vicino l'approdo già a gennaio al Chelsea di Antonio Conte.



POCHI MA BUONI - Non solo Ozil: Wenger e l'Arsenal sembrano essere rassegnati a perdere anche Alexis Sanchez. Il cileno ha scatenato una vera e propria asta, con il Manchester City e il PSG che vorrebbero approfittare della situazione e acquistarlo a gennaio a prezzo di saldo. L'attaccante può giocare in Champions League e potrebbe rappresentare l'arma in più per provare a portare a casa la coppa. Oltre a Sanchez, i nomi che fanno più gola sono quelli Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli, in scadenza con il Nizza. Il presidente del club transalpino ha dichiarato nei giorni scorsi che sarà molto difficile trattenere l'ex calciatore di Inter e Milan in caso di mancata qualificazione in Europa; Balotelli potrebbe dunque rappresentare una grande opportunità per i club italiani. Sempre in avanti, occhio anche alle due stelle sudamericani dello Shakhtar Donetsk Bernard (25) e Facundo Ferreyra (26), autore della rete che ha permesso agli ucraini di battere il Napoli nella gara d'andata di Champions.



Ecco la Top 11 dei giocatori in scadenza di contratto, secondo la redazione di Calciomercato.com:

(4-3-3) Reina; Lichtsteiner, De Vrij, Subotic, Shaw; Emre Can, Herrera, Ozil; Balotelli, Ibrahimovic, Sanchez.