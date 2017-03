"Io sono pronto a rinnovare, ma come ingaggio dovete darmi quanto prende il migliore della rosa". E' la legge del mercato a cui tutti i top club si devono adeguare e sottoporre. Nell'ultimo periodo, tuttavia, la questione legata agli ingaggi sta complicando drammaticamente i piani di diverse società con giocatori di punta che bloccano rinnovi e trattative di mercato con promesse e "minacce" legate al proprio stipendio.



I CASI MERTENS E INSIGNE - I due rinnovi più complicati, in questo momento, sono sicuramente quelli di Dries Mertens e Lorenzo Insigne per il Napoli. I due attaccanti stanno conducendo due trattative differenti, con problemi legati ai diritti di immagine da un lato (Insigne) e problemi personali dall'altro (Mertens). L'unico comune denominatore è, tuttavia, la richiesta dell'ingaggio di almeno 4,5 milioni di euro. Non una cifra casuale, bensì, la stessa percepita da Marek Hamsik e pattuita nell'ultimo rinnovo siglato la scorsa estate.



DYBALA - In estate la Juventus si è assicurata le prestazioni di Gonzalo Higuain per una cifra record di 90 milioni di euro. Al giocatore 7,5 milioni di euro annui con scadenza 30 giugno 2021 che lo porta in cima alla classifica dei più pagati della Serie A. Una cifra che, però, ora sta complicando la trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. La punta argentina ha infatti chiesto un ingaggio da almeno 7 milioni (bonus inclusi) proprio per avvicinarsi al Pipita e sta trattando anche per trattenere una parte dei diritti di immagine. Un accordo su cui c'è grande ottimismo, ma che è ancora in definizione, con la Juventus in trattativa da almeno 3 mesi.



DA KONDOGBIA A SANCHEZ - La stessa situazione è stata vissuta la scorsa estate anche in casa Inter. Il club nerazzurro si è visto letteralmente assalito dalle richieste di aumento da parte di numerosi elementi della rosa. Da Icardi a Brozovic, passando per Perisic e Murillo, tantti hanno bussato alla porta del ds Piero Ausilio per ritrattare la propria situazione contrattuale. Il motivo? L'ingaggio da oltre 4 milioni di euro garantito a Geoffrey Kondogbia. Ora il più pagato dalla rosa è proprio Mauro Icardi, ma l'Inter si sta avviando ad una complessa trattativa in vista della prossima estate. Alexis Sanchez è un obiettivo concreto, ma il suo ingaggio da 11 milioni di euro annui percepito all'Arsenal rappresenta un doppio scoglio. Anche se il giocatore abbassasse le pretese intorno ai 7 milioni annui l'Inter si troverebbe nuovamente nella condizione di dover accontentare e ricontrattare l'ingaggio degli altri calciatori presenti in rosa. Gelosie interne, lotte per uno stipendio sempre più alto. Rinnovi e trattative sono sempre più complicati.