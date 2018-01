Emerson Palmieri, Darmian, Spinazzola. Questo è il trio cui provare ad attingere, con più o meno difficoltà, per varare già a gennaio un piano di emergenza nel caso in cui qualcuno dovesse presentarsi con un assegno circolare da almeno 50 milioni di euro per Alex Sandro. Il conto alla rovescia verso la fine della finestra invernale di calciomercato è pronto a partire, l'obiettivo della Juve è quello di trattenere l'esterno brasiliano almeno per altri sei mesi. Se così non fosse, però, ecco che la dirigenza bianconera si è portata avanti per non farsi cogliere impreparata. Con la Roma il discorso relativo ad Emerson Palmieri è ripreso a distanza di sei mesi, resta alta la valutazione del club giallorosso nonostante l'infortunio e il ruolo di alternativa a Kolarov. Per Darmian (tra le prime scelte anche a destra) c'è una concorrenza nutrita, Mourinho non lo ritiene incedibile ma vorrebbe prima tutelarsi con un sostituto intanto ha fissato il prezzo attorno ai 17 milioni di euro. A proposito di Spinazzola poi il discorso sembra lo stesso della scorsa estate: sulla carta l'ipotesi più facile va a scontrarsi con la volontà di Gasperini di non perdere un'altra pedina importante prima del tempo.

PER IL FUTURO – Se poi Alex Sandro dovesse restare, il mirino della Juve sembra poter cambiare obiettivi in vista della prossima stagione. Fermo restando il rientro di Spinazzola, un altro colpo è in canna. Prende quota il profilo di Jose Luis Gayà del Valencia, club che storicamente compra al meno possibile e cerca di ottenere il massimo in fase di cessione: i rapporti sono buoni, ma la valutazione sale già alle stelle mentre la struttura fisica del trottolino spagnolo non convince del tutto il clan bianconero. Al suo fianco guadagna posizioni Wendell, brasiliano del Bayer Leverkusen: extracomunitario, anche se la Juve dovesse decidere di fare follie a gennaio non potrebbe in ogni caso arrivare a Torino. Sorpassi e controsorpassi a sinistra dunque, capire quando Alex Sandro lascerà la Juve farà tutta la differenza del mondo nella scelta del suo erede.



@NicolaBalice