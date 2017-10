Altra prestazione negativa, altre pagelle da dimenticare e questa volta anche un'espulsione che rischia di costargli almeno due giornate di squalifica. Leonardo Bonucci non riesce proprio ad incidere e le pagelle dei quotidiani sportivi confermano un rendimento disastroso.



Gazzetta dello Sport: Colpa grave lasciare il Milan in 10. Più grave, per lui, è che dopo il Milan giochi meglio. Voto:4,5

Tuttosport: Montella prova a difenderlo e, da allenatore, fa anche bene a non abbandonare il suo capitano. Di sicuro, però, quella gomitata che gli costa l’espulsione (e con ogni probabilità anche la sfida alla sua Juventus) è l’emblema del momento che sta attraversando. Un nervosismo latente per un rendimento scadente: gomito da frustrazione. Voto: 4

Corriere dello Sport: Follia che non ha giustificazioni. Mette ko Rosi, lascia il Milan in inferiorità numerica dopo appena 25'. Voto: 4