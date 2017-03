Da Gallipoli a Manchester, dall'Heffort Soccer Dream di Parabita allo United. E' la storia, da sogno, che sta vivendo Pierpaolo D'Errico, centravanti classe 2000, capocannoniere negli Allievi Regionali, allenato da uno che ha il gol nel sangue, e che in Puglia ha fatto innamorare il popolo leccese: Ernesto Chevanton.



Come riporta gianlucadimarzio.com, il giocatore è stato visionato dal Manchester United, che lo ha voluto vedere da vicino, invitandolo per uno stage al centro sportivo dei Red Devils. Queste le parole di Pasquale Bruno, oggi presidente dell’Heffort Soccer Dream: "Pierpaolo è un attaccante di razza, siamo orgogliosi averlo portato qui. Che emozione, per noi, vederlo accanto ad Ibra; il campione e… il campioncino". Anche il 17enne ha espresso tutta la sua emozione: "Essere qui è un’emozione indescrivibile, una gioia immensa. Oggi mi sono allenato con l’Under 18 e, nel campo accanto, vedevo al lavoro Ibra e compagni. Tripletta nella prima partitella, tanto per lasciare un segno e continuare a sognare. E poi, foto con Ibrahimovic (foto Gianlucadimarzio.com). Un modello per un centravanti, un idolo per chi, come Pierpaolo, ha il sangue rossonero.