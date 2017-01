E dire che in molti avevano manifestato più di qualche dubbio. Come se la qualificazione in Champions, raggiunta con la Lazio, fosse roba da niente. Come a ricordare solo l’ultimo sfortunato periodo trascorso alle dipendenze di Claudio Lotito. Ma Stefano Pioli ci ha messo davvero poco a convincere anche i più scettici, già in conferenza stampa, quando prendendosi tutte le responsabilità del caso, si era definito “potenziatole” e non “normalizzatore”.



UN GRUPPO DIVENTATO SQUADRA - Con il tecnico emiliano al comando, la squadra nerazzurra non ha solo cambiato ritmo. La sensazione, supportata dai fatti e dai risultati, è che il gruppo a sua disposizione abbia imparato ad essere squadra, a ragionare anche per il compagno. A dimostrazione della tesi, la crescita di alcuni singoli che sembravano ormai spacciati: Kondogbia e Brozovic su tutti, ma anche Murillo adesso sembra un difensore molto più affidabile.



FIATO SUL COLLO - Contro il Bologna, Coppe comprese, è arrivata la settima vittoria consecutiva. Un ruolino di marcia impressionante, impensabile fino a qualche settimana fa. La zona Champions dista ancora 5 punti, non pochi visto che quelle davanti non rallentano, ma la mentalità e il ritmo della squadra nerazzurra iniziano ad impensierire chi in questo momento li precede in classifica. E questo sembra finalmente averlo appreso anche l’Inter, che finalmente, dopo tanto tempo, dà la sensazione di scendere in campo con le idee chiare in ogni partita.