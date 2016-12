Tra le più celebri frasi di Giovanni Trapattoni c'è questa: "Nella mia lunga carriera sono stato morso da otto scorpioni. Ormai ho dentro l'antidoto". Bene, il buon Trapp avrà l'antidoto, ma la ricetta l'ha tenuta per sé. Già, perché questo artropode velenoso punge spesso i malcapitati portieri in quel favoloso mondo che è il calcio: nelle vesti di attaccanti, centrocampisti o difensori col vizio del gol, top player e flop di mercato, giovani strabilianti e... portieri (sì, è successo anche questo) ha avvelenato gli avversari. L'ultima vittima è stata Pickford del Sunderland, morso dallo Scorpione di Mkhitaryan. La Classifica di CM di questa settimana è dedicata proprio ai 10 gol dello Scorpione.



Lo ha reso celebre, questo colpo di tacco particolare, Higuita, un portiere, spericolato ma sempre portiere. Lo usava per parare e per regalare spettacolo. C'è poi chi lo ha fatto per offendere e non difendere, trasformando quel morso in un'azione d'attacco vera e propria. E quindi ecco Ibra, ecco il già citato Mkhitaryan, ecco i semi-sconosciuti Coridon, Ricardo Fernandes e Gaston Mealla. Poi tanti altri protagonisti, passati nel nostro campionato, dei veri e propri eroi che non ti aspetti come l'allora giovane Paponi, il difensore goleador Biava, il mediano Matuzalem e Cavani e il suo mistero dello Scorpione, perché sono serviti più replay per capire effettivamente se il Matador avesse matato la Juve con il veleno del suo tacco.



Ah, infine c'è lui: Hansen, portiere del Den Haag. L'evoluzione di Higuita, che con il tacco ha ribaltato il PSV e la storia di questo colpo, procurando un'accelerazione cardiaca al cuore dei tifosi. Proprio come il veleno dello scorpione.



I 10 GOL DELLO SCORPIONE



1. Zlatan Ibrahimovic

2. Giuseppe Biava

3. Gaston Mealla

4. Charles-Edouard Coridon

5. Ricardo Fernandez

6. Henrikh Mkhitaryan

7. Edinson Cavani

8. Francelino Matuzalem

9. Daniele Paponi

10. Martin Hansen

