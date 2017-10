CHI STA TRATTANDO - C'è, infine un enorme capitolo legato anche a quei giocatori che in questi giorni stanno trattando il proprio rinnovo e che la clausola rescissoria stanno provando ad inserirla. A Roma sponda Lazio c'è de Vrij, che vuole una clausola da 25 milioni. Il Napoli per Ghoulam vuole piazzarla a quota 35 milioni mentre sempre da 30 milioni dovrebbe essere quella trattata da Manolas. E perfino l'Inter, che aveva fatto firmare a Icardi, un contratto con clausola da 110 milioni valevole solo per l'estero ed entro il 15 luglio, sta cercando di alzarla con un nuovo rinnovo. Il motivo? L'effetto Neymar sta spostando l'asticella.

C'è uno strumento tanto utilizzato in Spagna che sta iniziando a prendere sempre più piede anche in. Si tratta dellache sempre più spesso viene inserita nei contratti dei calciatori e, soprattutto, viene utilizzata dalle società per completare trasferimenti senza passare da accordi fra dirigenti.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sono tanti i calciatori che hanno già una clausola attiva. Il rinnovo da poco firmato dacon l'Inter ne prevede una da 60 milioni valida solo per l'estero, quelli contrattati dain estate per rispettivamente 70 e 45 milioni valgono invece anche per l'Italia. Anchenell'ultimo accordo firmato con il Milan ha fatto inserire una clausola da 40 milioni mentre è più datata in casa inter quella da 50 milioni presente nel contratto di Marceloe in casa Torino da 100 milioni per Andreaentrambe valide solo per l'estero.- Chi per primo ha capito l'importanza di questo strumento è stato però il presidente del, Aurelio De Laurentiis. Higuain è stato forse il caso più eclatante con i 90 milioni pagati dalla Juventus, ma il Pipita non fu l'unico. Anche Lavezzi e Cavani la avevano e preoccupa in vista di gennaio la clausola rescissoria da 28 milioni presente nel contratto die valevole per l'estero con preferenza verso la Cina. Ad ogg la clausola più alta fra i partenopei è quella da 65 milioni per, che supera quella da 60 di Rog, da 55 pere 50 per. Ma anche Mauriziodispone di una clausola rescissoria utilizzabile entro il 15 giugno da 8 milioni.