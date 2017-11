Tanto criticato, tanto discusso, tanto osteggiato. Eppure in Italia non solo in tanti lo guardano, ma è così seguito da meritarsi addirittura un prolungamento. No, non è un calciatore il soggetto di questo articolo bensì il Grande Fratello VIP, o meglio il GFVip come lo chiamano e scrivono tutti sui social dove ogni lunedì è costantemente un tormentone. Il programma è stato addirittura prolungato per il successo. dalle 11 puntate previste alle 13 attuali.



Che c'entra con calcio? In realtà poco, anche se lunedì scorso ha superato per share il posticipo fra Inter e Verona, ma fra i protagonisti, o meglio le protagoniste, della "casa" ci sono tanti legami con il mondo del pallone. A partire dai flirt di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen (storica fidanzata lei sì di Marco Borriello) protagonista settimana scorsa di un triangolo amoroso pericoloso da districare e che ha portato Cecilia a rompere con il fidanzato Francesco Monte dopo una notte di passione con Ignazio Moser. Ma anche la splendida Aida Yespica che con l'ex difensore Matteo Ferrari ha avuto anche un figlio ed è stata protagonista delle passioni amorose di Mesut Ozil. Infine c'è lei, la padrona di casa, Ilary Blasi e storica moglie e compagna dell'ex attaccante della Roma, Francesco Totti. Tanta bellezza racchiusa in un unico programma e anche nella nostra gallery.