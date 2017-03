XABI ALONSO GOAL! LIVERPOOL 3-3 AC MILAN. pic.twitter.com/lhhvACVYsZ — Fanatic kopites (@Fanatic_LFC) 25 novembre 2015

Così, in un giorno qualsiasi, in un momento qualsiasi,prendendosi in un attimo ciò che era indefinito e che ora non lo è più: questo momento sarà per sempre suo. E' semplicemente, si fa per dire,Ha vinto tutto ciò che si poteva vincere, dalla Champions League al Mondiale, essendo sempre il centro di gravità delle squadre in cui è stato.Non è un caso che quelle, che ora tiene in mano nella nostalgica foto di addio in bianco e nero, abbiano calcato i campi più importanti del mondo e abbiano contribuito alla stesura della storia, scritta con i piedi, ma solo formalmente.Bello, sofferto e inaspettato: quando un successo arriva così ogni commento diventa perfino superfluo. Sì, perchèè una favola a tinte Reds: una delle rimonte più assurde della storia del calcio , nonchè, a cui ha contribuito concretamente. Il gol del 3 a 3 porta infatti la sua firma ed è un racconto splendido.di Mejuto González, appoggiato sul dischetto insieme a tutte le responsabilità - normali per uno degli uomini più rappresentativi ma non per un 23enne alla prima stagione a Liverpool -, poi lo sguardo serio e concentrato, la parata di Dida, ma. E poi la sequenza di rigori che suggella la favola, portando lui e il suo capitano Gerrard sul tetto d'Europa.Il trasferimento al Real Madrid è il naturale percorso per un campione di questo calibro, maturato nei 5 anni in Inghilterra, e pronto al ritorno in patria. Ma anche in questo caso la storia bussa alla sua porta, in due occasioni., Estadio Da Luz,battendo i rivali dell'Atletico nell derby di Madrid, e poco importa che non sia sceso in campo in finale a causa della squalifica, perchè c'era al momento dellaQuesto è anche il periodo d'oro della Spagna, e lui è anche al centro di entrambi i progetti, sia quello di Aragones, sia quello di Del Bosque.- due Europei e una Coppa del Mondo - e lui è sempre lì nel mezzo, Tra Vienna, Kiev e Johannesburg.Scarpe in mano, in attesa che il ritiro ufficializzato diventi effettivo. Questo il messaggio di Xabi Alonso.Meta inusuale, ma meta che in questo 2017 vuol dire una cosa sola:. Lo spagnolo ne ha già vinte due, una per ogni club europeo in cui ha militato. Ma la sua ultima avventura, la terza, passa dal Bayern Monaco e lì non è ancora riuscito a togliersi questa soddisfazione. Ecco quindi che a tre mesi di distanza da quella data, arriva, votata alla tecnica e all'intelligenza.