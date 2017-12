Due fallimenti e una mancata iscrizione in 13 anni. E’ il poco invidiabile record della città di, colpita da un’autentica maledizione calcistica. Il contrappasso, forse,: prima nel 1992, poi nel 2003/2004 battezzando l'esordio in Italia di Kakà nella sfida al Milan di un assolato primo settembre. Retrocessione immediata in entrambi i casi. L’ultima tra i fantasmi di Mario Jardel e di, il portiere svedese ricordato più che altro per le gradevoli sembianze della moglie. La più recente versione dell’Ancona è sparita in estate., sotto il peso di oltre due milioni di euro di passivo maturati – loro malgrado – nonostante la vigilanza interna dei tifosi sull'operato della società.Si riparte dal basso, in questi casi. Il 25 agosto sulla riviera del Conero c’erano solo macerie e la scelta da molti invocata era fermare completamente la giostra:, diceva qualcuno. Poi però si è materializzato Stefano, imprenditore che ha saputo subito far breccia tra gli stessi tifosi e soprattutto nei palazzi della politica cittadina. Ma era troppo tardi per salvare il titolo, o anche per pensare di ottenerne uno nuovo ai livelli più alti del calcio dilettantistico. L’unica possibilità era rappresentata dalla Prima Categoria,. Un capoluogo di regione di centomila abitanti costretto a giocarsela contro onesti dopolavoristi. Marconi ha deciso di tuffarsi negli inferi. Nasce così: il nome ha radici nella storia, il titolo sportivo è nuovo di zecca.Passano intanto le settimane e - svanito l’effetto novità – l’Anconitana riesce però a far parlare ancora parlare di sé. Non tanto per il campionato stradominato (e ci mancherebbe), ma soprattutto per il seguito: i media locali ne amplificano le gesta come se fosse Serie C, probabilmente stimolati dagli, dove molti avversari arrivano con gli occhi che brillano. “”, ha scritto sui social Giuseppe Benni, portiere del Montemarciano. Una delle tante squadre finite ko contro la corazzata biancorossa.Corazzata, non è un’esagerazione. Un vantaggio in doppia cifra sulla seconda in classifica consente all’già di buttare un occhio alla prossima stagione. Anche perché la qualità della rosa è del tutto illegale, a queste latitudini. La scelta irrazionale di buttarsi nelle sabbie mobili dell’ultradilettantismo l’hanno condivisa anche giocatori con un curriculum di tutto rispetto. Il portiereha solo 23 anni e ha già giocato ad Ancona in D e Lega Pro: arriva dale ha scelto di tornare nella città della fidanzata. Solo per amore. C’è anche Tommaso, difensore da oltre 150 presenze in Serie C, ma l’elemento più rappresentativo è senza dubbio Salvatore. A 38 anni ha rimesso piede nella città dove tra il 2007 e il 2010 ha scritto pagine importanti di una carriera da oltre 50 gol in Serie B. Già 15 i gol realizzati,. Morde ancora senza pietà, la Vipera (è il suo collaudato soprannome). Di veleno i tifosi dell’Ancona ne hanno dovuto digerire tanto, ma il suo è l’unico con cui vorrebbero brindare.