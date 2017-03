Comprare giocatori giovani a prezzi tutt'altro che di saldo. E' questo l'andamento che si prospetta in estate nel mercato delle grandi formazioni europee e che, di conseguenza, condizionerà non poco anche le scelte delle squadre italiane. Bernardeschi, Kessie e Keita sono solo alcuni dei giovani più promettenti del nostro campionato destinati a cambiare squadra nel corso della prossima estate.



IL CASO KEITA - In casa Lazio continua a tenere banco il caso Keita Balde Diao. L'attaccante senegalese non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto e, sebbene sia ancora un elemento utilizzato da Simone Inzaghi il suo addio a fine stagione è ormai scontato. L'ultimo episodio, che lo ha portato a rientrare tardi da una festa saltando l'allenamento successivo è l'ultima goccia che fa traboccare un vaso già stracolmo. Lotito non farà sconti per lui e sia Milan che Juventus sono alla ricerca dell'affare.



BERNARDESCHI, LA FIORENTINA SPARA ALTO - Complicata è anche la situazione che riguarda da vicino Federico Bernardeschi. Il trequartista della Fiorentina è molto legato alla piazza viola e non ha intenzione di fare sgarbi ad una società che gli sta proponendo anche il rinnovo di contratto. Il suo cartellino è valutato ad oggi 50 milioni con i Della Valle che non sono intenzionati a fare sconti. Inter, Milan e Juve lo stanno seguendo, ma la valutazione è ritenuta fin troppo eccessiva.



I FENOMENI DELL'ATALANTA - Perso Gagliardini, approdato all'Inter a gennaio e già venduto Mattia Caldara alla Juventus (che dovrà valutare se anticiparne l'arrivo a Torino) l'Atalanta si prepara in estate a ricevere l'offensiva di numerosi club inglesi e italiani per Frank Kessie. Il centrocampista classe '96 piace a Manchester United, Liverpool, Chelsea ma anche Roma e Juventus. La base d'asta è di 30 milioni, tanti per un ragazzo che, però, si sta confermando ad altissimi livelli. Più bassa, anche se di poco, è invece la valutazione che il club bergamasco fa di Andrea Conti. Il terzino destro sta macinando chilometri gol e assist facendo lievitare oltre quota 20 milioni la sua valutazione. Un esterno completo che piace molto a Milan e Napoli, ma non è escluso un inserimento dell'Inter che proprio domenica affronterà l'Atalanta.



DA SCHICK A SIMEONE - Il mercato degli attaccanti sarà animato anche da colpi "minori". Giocatori che si sono affermati e che si stanno affermando soltanto in questa stagione. E' il caso delle punte di Genoa e Sampdoria Giovanni Simeone e Patrick Schick. Per il primo la concorrenza è altissima, così come la voglia di confrontarsi con un club che abbia ambizioni europee. La Lazio per ora è il club che si è fatto vivo con più concretezza, ma occhio al possibile ritorno in Italia del padre Diego che potrebbe riavvicinarlo ad altre realtà. Per il secondo, invece, non c'è ancora stato il salto da riserva di lusso a titolare inamovibile in casa Sampdoria eppure l'Inter è già prontissima a fare di lui il vice-Icardi. Ha una clasuola rescissoria da oltre 20 milioni, ma la trattativa con i nerazzurri va avanti ormai da tempo.



DOLBERG E PELLEGRINI - Il Napoli, invece, una punta proverà a prenderla all'estero e se Milik sarà confermato al centro dell'attacco, alle sue spalle potrebbe arrivare proprio il suo erede all'Ajax. Kasper Dolberg è infatti l'obiettivo numero uno del club di Aurelio De Laurentiis. Conteso da Juve e Roma, invece, è il centrocampista del Sassuolo Lorenzo Pellegrini per cui il club giallorosso vanta un diritto di riacquisto da 10 milioni, ma su cui la formazione bianconera sta provando lo sgarbo.