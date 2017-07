A venti giorni dall'inizio del calciomercato ci sono ancora dei giocatori che vivono da "separati in casa" con i propri club. Le società d'appartenza però, anche se pressati dalla loro volontà di partire, non hanno intenzione di svendere questi calciatori e vogliono tenere duro allungando così i tempi delle cessioni.



CASO KEITA - Il più clamoroso è forse quello di Keita, che è in rottura totale con la Lazio. L'attaccante senegalese è partito in ritiro con i biancocelesti, ma non ha ancora accettato il rinnovo di contratto che scade l'anno prossimo. Dopo la sua partenza direzione Milano nel giorno libero, ufficialmente per motivi personali, ma da quello che sappiamo per trattare con l'Inter, il clima tra il giocatore e la società si è fatto tesissimo arrivato fino all'esclusione nell'ultima amichevole con allegato tweet polemico del diretto interessato. Adesso resta da convincere Lotito, che non vuole perdere il giocatore a prezzo di saldo e continua a chiedere 25 milioni, mentre i nerazzurri non hanno intenzione di spingersi oltre i 20, ma la volontà del classe '95 potrebbe fare la differenza anche se il caso non è ancora chiuso. La Juventus non molla.



NODO PERISIC - Un altro problema si trova proprio in casa nerazzurra con Perisic, partito per la tournée in Cina, ma sempre più ai margini del nuovo progetto di Spalletti. Come testimoniato dalla foto in disparte dal resto del gruppo e dal nervosismo con i giornalisti. Il croato ormai è pronto a volare in Inghilterra accettando la maxi offerta del Manchester United, ma l'Inter non si muove dalla valutazione di 55 milioni di euro e restano ancora da definire gli ultimi dettagli sui bonus o su un'eventuale contropartita tecnica con Martial in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe chiudersi con la felicità di tutti.



LE SCUSE DI KALINIC E BERNARDESCHI - Anche la Fiorentina ha le sue grane da risolvere. Dopo le tante cessioni illustri, la Viola sta per salutare anche gli ultimi due big della rosa. Bernardeschi è ormai promesso sposo della Juventus, con il fantasista classe '94 che oggi a causa di una "strana" gastroenterite acuta non ha raggiunto la squadra in ritiro, perchè nelle prossime ore si definirà l'accordo con i bianconeri sulla base di 45 milioni e 4 milioni a stagione per cinque anni. Kalinic al contrario è arrivato a Moena ma l'ha già lasciata due volte per volare in Croazia a causa di problemi familiari, ma non è detto che ci siano sotto risvolti di mercato. L'attaccante ha infatti manifestato la sua volontà di giocare con il Milan perchè ritiene finito il suo ciclo in viola, con i rossoneri che però lo considerano una seconda scelta per l'attacco, da prendere in considerazione solo nel caso saltasse l'acquisto di Belotti, anche se il doppio colpo è ancora possibile.



ZAPATA IN DISPARTE - Duvan Zapata è arrivato insieme ai suoi compagni del Napoli nel ritiro di Dimaro, ma si sta allenando da solo in attesa della giusta chiamata. Le squadre in pole per l'attaccante, rientrato dal prestito biennale con l'Udinese e autore di 10 gol in questa stagione, sono il Torino e la Fiorentina. Il presidente De Laurentiis però è ancora indeciso sulla formula della sua cessione perchè non vuole mollare così facilmente il colombiano, valutato circa 20 milioni, e sta pensando di inserire anche una percentuale sulla futura rivendita del centravanti.



DALL'ESTERO - In Inghilterra il roccioso mediano Nemanja Matic non è partito per il ritiro del Chelsea e Conte dopo aver scaricato Diego Costa ha rotto anche con il serbo. Sul giocatore, che ha una valutazione di 40 milioni, c'è il forte interessamento della Juventus ma anche la concorrenza del Manchester United. I Blues però sono rimasti sorpresi dal passaggio ai Red Devils di Lukaku, prima scelta dell'allenatore italiano, raffreddando così i rapporti tra i due club. Anche in Francia sta facendo parlare il caso Dalbert: il terzino sinistro brasiliano del Nizza ha espresso chiaramente di voler lasciare il club con l'Inter che è da settimane che cerca di mettere la parola fine a questa trattativa. La società francese però, dopo non averlo convocato nelle ultime amichevoli, non vuole ancora perdere il giocatore e vuole tenerlo almeno fino ai preliminari di Champions League per poi accettare finalmente la sua cessione ai nerazzurri.



