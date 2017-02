Ieri si è ufficialmente chiusa la campagna trasferimenti invernale in Italia. Ma è già partita la caccia ai colpi a parametro zero per la prossima stagione. I calciatori in scadenza di contratto a giugno sono già liberi di firmare con qualsiasi altro club, in cui trasferirsi 'gratis' da luglio.



CINQUINA CITY - Cinque giocatori sono del Manchester City: Yaya Touré, Zabaleta, Sagna, Clichy e Jesus Navas. Sempre in Inghilterra il mediano brasiliano Lucas Leiva è destinato a lasciare il Liverpool, mentre il trequartista spagnolo Santi Cazorla è vicino al rinnovo con l'Arsenal.



SCHALKE 04 - In Germania il pezzo pregiato è il terzino sinistro bosniaco Kolasinac, conteso dal Chelsea di Conte e dalla Juventus (che si è mossa in anticipo ed è pronta a prolungare il contratto di Lichtsteiner per la prossima stagione). Restando nello Schalke, sono in scadenza pure Choupo-Moting e Huntelaar. Un altro ex milanista, Fernando Torres si trova nella stessa situazione all'Atletico Madrid. Come un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Seferovic dell'Eintracht Francoforte.



FRANCIA - In Francia c'è la fila per Ghezzal del Lione. Il Nizza è intenzionato a esercitare l'opzione per rinnovare il contratto di Balotelli. Stessa sorte per un altro assistito di Raiola: Ibrahimovic al Manchester United. Tornando in Francia, il portiere del Rennes, Costil è già stato prenotato dalla Fiorentina. In Italia ci sono dubbi sul futuro delle due bandiere della Roma: Totti e De Rossi. Honda lascerà il Milan, così come Palacio saluterà l'Inter per tornare al Genoa o in Argentina.