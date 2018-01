Il Manchester City ha chiuso un altro incredibile colpo di mercato. I Citizens di Pep Guardiola hanno infatti ufficializzato l'acquisto dall'Athletic Bilbao del difensore centrale Aymeric Laporte per 65 milioni di euro, la cifre della clausola rescissoria presente nel suo contratto.



Quello del centrale basco è soltanto l'ultimo affare con cifre stellari che riguarda i difensori centrali tanto che il suo acquisto non solo non è quello più costoso in assoluto, ma non lo è neanche per quanto riguarda la sola sessione invernale. Abbiamo stilato la top 7 degli acquisti più costosi, li ricordate tutti? Ecco nel nostro video tutte le cifre.