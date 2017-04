La leva dei classe 1998 del Milan lascia ben sperare per il futuro. Domenica prossima, in una gara di fondamentale importanza, sarà Manuel Locatelli a guidare il centrocampo. Una voglia matta di riconquistare una maglia da titolare e di tenersela stretta anche in vista della prossima stagione dove sarà affiancato dal pari età Niccolò Zanellato.



STAGIONE SUPER - Nato a Milano, in rossonero ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Zanellato sta trascinando con i suoi 7 gol più 1 al Viareggio, la formazione Primavera di Nava al secondo posto che varrebbe l'accesso alle Final Eight scudetto. Mezzala dotata dal punto di vista tecnico, con una spiccata personalità dimostrata anche nelle torurnèe americana giocata con la Prima squadra nella scorsa estate. Per caratteristiche è diverso da Locatelli, l'uno non esclude l'altro. Il progetto del Milan su di lui è stato chiaro: prima il rinnovo fino al 2019, poi un programma volto a potenziarne la struttura fisica prima dell'inserimento in pianta stabile nella rosa di Montella. Il lancio definitivo è previsto per la prossima stagione, con il ritiro estivo che varrà come prova generale prima di una decisione definitiva.



GLI OCCHI DI MIRABELLI - Chi è molto attento alle dinamiche del settore giovanile è Massimiliano Mirabelli. La sua prima uscita da direttore sportivo è stata proprio al Vismara in occasione della sfida tra Milan e Vicenza. Come da noi anticipato, il lavoro di Galli e Bianchessi è stato ritenuto soddisfacente e c'è l'intenzione di potenziare progetti e struttura per il futuro. Perchè la cantera del Milan deve diventare, ancora di più, una risorsa da cui attingere. Formare i Donnarumma o i Locatelli del futuro, già pronti per la Prima squadra senza passare da prestiti in provincia. Con gli addii certi di Poli e quelli probabili di Mati e Bertolacci, ecco che l'idea di inserire Zanellato fin dalla prossima stagione prende sempre più corpo. Per un giusto mix tra obiettivi prestigiosi, Fabregas in primis, e giovani di talento.