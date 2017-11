E' vero, l'avversario di unmalato era unancor più febbricitante, ma si è visto Leonardodiverso, un Leonardoche ha lasciato in chissà quale cestino la sua maschera da duro, mostrandosi con il volto forte e gentile di cui questo Milan ha bisogno. Dopo la vittoria sul club neroverde, lo ha ammesso,, ridimensionando tutto quello che è successo l'ultima estate, alimentata da un entusiasmo che a Casa Milan non si respirava dall'arrivo di Mario Balotelli;Quando è arrivato, il popolo rossonero sognava a occhi aperti equilibri spostati e una fame mai doma; poi, però, ha dovuto fare i conti con un'altra realtà. Bonucci, capitano designato dalla nuova società,(Buffon, Barzagli, Chiellini) a unin costruzione e giovane, con i leader del passato criticati proprio perché facenti parte di un passato mediocre:, quante volte hanno sentito i fischi del pubblico... Bonucci, invece no: subito applausi, cercando di portare quello che aveva assorbito in quel di Vinovo... Non è bastato. Non tutti vanno allo stesso passo, non tutti hanno la stessa fame, la stessa forza, la stessa voglia, il Milan vincente non c'è più, è un nuovo Milan che cerca la sua strada. Il rosso contro ilha chiuso un cerchio, le due giornate in tribuna lo hanno fatto riflettere e cambiare.- Ha cercato di imporsi, portando nel mondo rossonero qualcosa di diverso: regole, disciplina, modi di fare di una squadra che, al momento, è di un altro pianeta. Il silenzio chiesto ai giovani nei primi giorni rossoneri, la questione del 19 e della fascia "tolta" a Montolivo, ingaggio da superstar:l'ammissione di ieri. Ecco, ieri: parole al miele per i giovani compagni (a Suso in particolar modo), gesti tecnici che hanno dato tranquillità alla vecchia guardialeggerezza e semplicità in un ambiente che rischia di rompersi sotto le pressioni ("In queste due settimane ho potuto farmi un esame di coscienza interiore, mi ero creato troppe aspettative, ho fatto un passo indietro. Le pressioni che arrivano dall’esterno fanno un po’ paura") e le critiche.E poi l'abbraccio con, la foto dell'abbraccio con Suso postato da chi un passo indietro lo ha fatto tempo fa, Riccardo Montolivo:. Aggrapparsi per risalire, aggrapparsi per vincere, il giusto mix tra vecchio e nuovo per rialzare la testa. "Un passo indietro per farne tre avanti".@AngeTaglieri88