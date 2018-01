Hey coach, some friends wanted to share their birthday wishes (and suggestions...) with you!

Join them: send Rino yours with #Gattuso40

Mister ci sono alcuni amici che vogliono farti gli auguri (e darti qualche consiglio...)!

Festeggiate Rino insieme a noi: #Gattuso40 pic.twitter.com/LuFXKdaDGt