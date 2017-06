Per la Roma la questione è già chiusa. Il diverbio tra Edin Dzeko e Kostas Manolas, però, sicuramente non ha fatto piacere dalle parti di Trigoria. Titolari inamovibili e compagni di squadra nella Roma, rivali in nazionale con tanto di rissa finale. I due giocatori sono venuti a contatto al termine della sfida tra Grecia e Bosnia. Il finimondo al triplice fischio di Rizzoli: Gianniotas ha denunciato di essere stato colpito con un pugno da un assistente del c.t. bosniaco e ha perso un dente, Manolas nel parapiglia se l’è presa con Dzeko, il bosniaco ha risposto, i due si sono trovati faccia a faccia con tanto di mani al collo, prima che i compagni li separassero. Il diverbio di ieri tra i due, però, non è il primo tra compagni di squadra. Di seguito i nove scontri più accesi tra giocatori che militano nella stessa formazione:



OSVALDO VS ICARDI - Dani Osvaldo non ci ha visto più. Al 41' del secondo tempo di Juve-Inter, sull'1-1, Maurito Icardi è partito in contropiede, ha alzato la testa e invece di servire il compagno di squadra si è involato da solo sbagliando completamente il tiro. Quando la palla è uscita, Osvaldo è partito come una furia verso Icardi e gliene ha dette quattro: è dovuto intervenire Guarin per fermarlo, mentre Maurito, con un gesto eloquente della mano, lo invitava a lasciar perdere. Era il 6 gennaio 2015.



ROBBEN VS RIBERY - Due geni del calcio, che vengono alle mani per colpa di un calcio piazzato. Nel 2012 Arjen Robben e Franck Ribery ebbero un’accesa discussione per una punizione. I compagni di squadra del Bayern Monaco dovettero separare i due giocatori prima di rientrare nello spogliatoio. Nessuno dei due, infatti, aveva intenzione di calmarsi.



IBRA VS ONYEWU - "Siamo stati vicini ad ammazzarci", così Ibrahimovic ha commentato recentemente (anche attraverso la sua autobiografia) la lite con Onyewu avvenuta nel novembre 2011. Impossibile separare due bestioni del genere e alla fine lo svedese ha rivelato anche dei particolari molto importanti: "In quella occasione mi sono rotto anche una costola, ma non abbiamo detto niente a nessuno”. Animi tesi, dunque, anche in casa Milan.



BALOTELLI VS BOATENG - Anche Mario Balotelli si è reso protagonista di un duro scontro con un compagno di squadra. Dopo una doppietta segnata in Europa League, in allenamento l'attaccante italiano è venuto alle mani con Jereme Boateng, fratello del milanista Kevin-Prince e suo compagno ai tempi del Manchester City. La rissa datata 2010 era nata da una reazione di Balotelli a un fallo del difensore tedesco. I due si strattonarono e furono separati da Roberto Mancini.



ADEBAYOR VS BENDTNER - Nel derby tra Arsenal e Tottenham andato in scena nel 2008, gli Spurs rifilarono una bella batosta ai Gunners. Nel momento in cui gli uomini di Wenger subirono il gol del 4-1, alcuni calciatori persero la testa. Tra questi soprattutto Adebayor e Bendtner. Il primo diede una testata al danese, ma quest'ultimo, poco prima, aveva indirizzato il suo dito medio verso l’attaccante togolese.



BARTON VS DABO - Vi ricordate Ousmane Dabo? L’ex centrocampista di Inter e Lazio è finito nelle mire di Joey Barton, non da avversario bensì da compagno di squadra. L’episodio risale al 2007 quando durante un allenamento un’entrata di Dabo, giudicata eccessivamente dura dall’inglese, gli è costata un pugno in faccia con danneggiamento di cornea e retina nonché la perdita di coscienza. Non l’unico episodio che vede protagonista (in negativo) Barton.



CARRAGHER VS ARBELOA - Nel 2004, durante una gara tra Liverpool e West Ham, la difesa del Liverpool diede vita ad un insolito siparietto. Carragher, con la sua squadra in vantaggio per 2-0, si scagliò duramente contro Arbeloa, reo di aver abbassato la guardia. Nel post partita il difensore inglese spiegò che in realtà l'obiettivo primario era quello di mantenere inviolata la porta di Reina, in lotta per il premio Golden Glove. Tensione “giustificata”, dunque, tra i due dei Reds.



MELLBERG VS LJUNGBERG - Nel 2002, in attesa di giocare il Mondiale, due calciatori della Svezia, durante una sessione di allenamento, vennero alle mani. Olof Mellberg e Freddie Ljungberg si scontrarono per via di una scivolata troppo irruenta effettuata dal difensore ai danni dell'ex centrocampista dell'Arsenal. Quest'ultimo si alzò da terra e provò a prendere Mellberg per la gola. Si accese una mini rissa, interrotta dai compagni di squadra.



LE SAUX VS BATTY - Curioso l’aneddoto risalente alla stagione 1995-1996. I protagonisti furono Le Saux e Batty, a quei tempi compagni di squadra nel Blackburn. La squadra inglese stava giocando e perdendo per 3-0 contro lo Spartak Mosca in Champions League. I due calciatori in questione, dopo essersi scambiati alcune offese, sono passati alle mani. Ad un certo punto Le Saux ha anche preso Batty per la gola.