Ausilio lo ha assicurato: "Un difensore centrale arriverà". Deve arrivare, perché la coperta è decisamente corta nel ruolo di difensore centrale: ma se non ci sono dubbi sull'arrivo o meno di un giocatore in quel reparto, restano più di qualche perplessità sul chi e come lo farà. E' stato lasciato andare via Andreolli (forse con eccessiva leggerezza), Murillo è stato ceduto al Valencia, e anche Ranocchia è pronto a seguirne l'esempio e lasciare Milano. Resteranno solo Miranda e Skriniar a Spalletti, decisamente troppo poco per affrontare un'intera stagione. I nomi che si facevano per la difesa dell'Inter a inizio mercato erano grossi e importanti; oggi i nerazzurri cercano invece un'occasione, un giocatore low cost che possa colmare un buco. Un interrogativo allora sorge spontaneo: siamo sicuri che la strategia non sia stata sbagliata?



LA SITUAZIONE - Manolas, Rudiger, Davinson Sanchez: questi i nomi accostati alla difesa dell'Inter. Per le richieste eccessive sono risultati imprendibili, Ausilio e Sabatini, forse anche a ragone, hanno ritenuto troppo alti i prezzi dei loro cartellini, preferendo chiudere per Skriniar e fare di lui il titolare della difesa. L'ex Sampdoria ha già ripagato la fiducia, mostrandosi pronto e determinato per fare il salto in una grande squadra, nonostante la giovane età. L'Inter però non doveva fermarsi a lui, cercando un giocatore che potesse affiancarlo, o quanto meno sostituirlo adeguatamente. Oggi invece, a meno di 10 giorni dalla chiusura del mercato, l'Inter sta cercando delle occasioni, giocatori che siano interessanti più sotto l'aspetto economico che da quello tecnico. Una strategia che va controcorrente con quella portata avanti negli altri reparti, dove si è cercato giocatori utili e funzionali al gioco di Spalletti più che dal grande nome. E allora perché lo stesso non è stato fatto in difesa? Perché, anche con una spesa economica non straordinaria, non si è cercato un difensore utile e affidabile, invece di aspettare che il Manchester City (o chi per lui) decida di "regalare" in prestito un giocatore come Mangala (o altri dal simile profilo). Il tutto al fronte di un Miranda che l'anno scorso non ha convinto e che inizia a sentire il peso degli anni. Il modo di giocare di Spalletti, che cerca di tenere la squadra il più corta possibile, sicuramente lo aiuterà, ma anche contro la Fiorentina non ha convinto a pieno, permettendo a Simeone di arrivare per primo sui palloni aerei in più di una occasione. Se il futuro può sorridere con l'arrivo di Bastoni dell'Atalanta, il problema rimane il presente. L'Inter porterà a Spalletti dei difensori, ma saranno scelte dell'ultimo minuto, senza che ci fosse alle loro spalle un progetto serio. E l'Inter oggi non può che sperare che a Miranda e Skriniar non venga mai un raffreddore, altrimenti rischia di scoprirsi terribilmente fragile. In un mercato ragionato, la difesa resta una pecca a cui si doveva rimediare meglio.



@MattSerra5