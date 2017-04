Domani alle 12.30 allo Stadio Olimpico andrà in scena il quarto derby Roma-Lazio della stagione. Una sfida unica, importantissima per entrambe le squadre ancora in piena corsa per i rispettivi obiettivi, ma che avrà un sapore particolare per tanti degli elementi attualmente in rosa. Quello di domani, infatti, sarà l'ultimo derby per tanti dei protagonisti di questa stagione che, a fine anno, diranno addio alla capitale.



GLI ADDI IN CASA ROMA - In casa Roma l'estate 2017 si preannuncia di grandi cambiamenti. L'arrivo di Monchi, ds abituato a vendere bene e puntare su vere e proprie scoperte, è la conferma di un progetto arrivato ad un punto di svolta e che prevedrà numerosi addii. Il primo, forse il più importante, è quello di Francesco Totti che, sebbene non abbia ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro è sempre più vicino all'addio al calcio giocato. Insieme a lui fra i papabili partenti c'è Kostas Manolas, centrale greco, individuato dalla società come sacrificabile sull'altare del Fair Play finanziario. Piace all'Inter e a tanti club di Premier League e la sua partenza, legata ad un mancato rinnovo contrattuale appare scontata. Mancato rinnovo come quello che, ad oggi, riguarda anche Luciano Spalletti. L'allenatore toscano da tempo sta provando a cambiare aria non parlando con la società di un possibile prolungamento. La Juve lo ha tentato, mentre l'Inter e la Fiorentina restano sulla sfondo. Infine c'è Wojciech Szczesny portiere e titolare indiscusso in campionato in stagione che terminerà il suo prestito e tornerà all'Arsenal. Lo vuole il Napoli, ma sicuramente non resterà in giallorosso.



LA LAZIO NE SALUTA DUE - Meno complicata è invece la situazione in casa Lazio che punta all'ingresso diretto in Europa League e studia un mercato di potenziamento, seppur senza grosse rivoluzioni. Anche Claudio Lotito si prepara però a vendere (a peso d'oro) due pezzi importanti della propria rosa. Il primo è Keita Baldè Diao, attaccante senegalese rimasto a Roma in un'annata complicata dopo i dissidi aperti della passata estate. Il suo contratto in scadenza 30 giugno 2018 non verrà rinnovato e su di lui hanno messo gli occhi si la Juventus che soprattutto il Milan che da tempo lo sta trattando. Non mancano le sirene inglesi, ma la valutazione di almeno 30 milioni spaventa molti club. Sirene inglesi che suonano anche per Stefan de Vrij, centrale olandese anche lui in scadenza il 30 giugno 2018. Manchester United e Chelsea lo seguono, così come Inter e Milan che da tempo hanno avviato contatti con il suo entourage. Andrà via, ma non per meno di 25 milioni, Lotito dixit.



IN DUBBIO - Oltre ai sicuri partenti, tuttavia, c'è anche una folta schiera di giocatori ancora in dubbio sul proprio futuro. Come detto in casa Roma sarà un'estate di grandi cambiamenti e fra i giocatori corteggiati e pronti a cambiare maglia ci sono sicuramente Edin Dzeko (che piace al Milan), Kevin Strootman (anche lui in scadenza nel 2018 e con gli occhi dell'Inter addosso) e soprattutto Daniele De Rossi il cui contratto scadrà a fine stagione e sta ancora aspettando la proposta di rinnovo da James Pallotta. Un rinnovo chiesto e non ancora ottenuto neanche da Radja Nainggolan corteggiatissimo da mezza Europa e pronto ad ascoltare offerte. Chi è incerto della propria permanenza in casa Lazio è invece Felipe Anderson che ha sì un contratto lungo con il club biancoceleste (30 giugno 2020) ma che ha da poco cambiato agente passando a quel Kia Joorabchian tanto vicino a Suning.