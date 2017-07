Dura la vita da “fratello di” un altro calciatore. La telenovela dell’estate può trovare la sua conclusione grazie all’ingaggio di Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gianluigi. A 27 anni Antonio può essere acquistato dall’Asteras Tripolis e diventare il terzo portiere del Milan grazie a un contratto da un milione di euro all’anno. Non è, però, la prima volta in cui un “fratello di” fa notizia nel mondo del calcio. Il caso più simile a quello dei Donnarumma riguarda Digao, fratello minore di Ricardo Kakà. Arrivato in Italia col fratello, ha totalizzato solo 45 presenze prima del ritiro. Dura la vita anche per Max Vieri, fratello minore di Christian. Quando la Juventus ha acquistato Bobo, a Torino è andato anche Max, poi girato in prestito tra Serie B e Lega Pro. Anche i gemelli Florentin e Mathias Pogba hanno trovato meno fortuna del fratello Paul. Il primo gioca nel Saint-Etienne, il secondo nello Sparta Rotterdam. Niente a che vedere con l’ex centrocampista della Juventus…