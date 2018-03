Portiere: Gabriel Meli - 1999 - Empoli - Parate decisive contro Entella e Rappresentativa Serie D.

Con le due gare recuperate nella mattina di oggi si sono chiusi ufficialmente i gironi delTutti verdetti sono stati emessi con le 16 squadre promosse agli ottavi che torneranno in campo a partire dalla giornata di mercoledì. Restano in corsa tutte le big ad eccezione di, autentiche delusioni di queste prime tre giornate. Vincono e dominano il proprio girone, mentre si divide il primo posto collaArrivati al giro di boa abbiamo provato a scegliere le top 11 dei gironi eliminatori, premiando prestazioni importanti, come quella espressa dall'interistacontro l'Apia Leichhardt o quella del genoanocontro l'AZ Alkmaar. Ma anche giocatori più costanti come lo spezzinoo comeche ha lasciato il segno in tutte e tre le gare della Juventus.Per scelta editoriale non abbiamo preso in considerazione ragazzi sicuramente validi ma nati nel 1998 in quanto fuoriquota nel corso del campionato Primavera. Il modulo scelto, infine, èche hanno vissuto un vero e proprio exploit in questa prima parte del torneo.3-4-1-2: Meli; Corbo, Vjestica, Capone; Serena,OTTAVI DI FINALE