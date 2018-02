Ecco il day after, il giorno dopo la chiusura del mercato. In Italia. Già, perché in alcuni paesi all'estero, come Russia, Cina, Stati Uniti e Argentina, il mercato è ancora aperto e qualche protagonista del nostro campionato può lasciare a breve. Da Ljajic a Gustavo Gomez, passando per Nainggolan, sempre nel mirino di Fabio Cannavaro, diversi sono i giocatori potenzialmente con le valigie in mano.



JUVE E LAZIO - Non solo mercato in uscita, però. La Juventus lavora per il futuro, tra Emre Can in scadenza di contratto col Liverpool e Pellegrini obiettivo primario per la prossima stagione; la Lazio per il presente, con il rinnovo di de Vrij che si tinge sempre più di giallo. E l'Inter osserva da molto vicino.