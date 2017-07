Monchi è stato di parola. Aveva detto che i vari Berardi, Lucas Moura e Thauvin non rappresentessero il profilo da lui individuato per la sostituzione di Mohamed Salah, trasferitosi al Liverpool per 40 milioni di euro. Il direttore sportivo giallorosso ha spiazzato tutti ancora una volta scegliendo un giocatore meno reclamizzato, meno "conosciuto" al grande pubblico ma che comporterà ugualmente un investimento significativo in rapporto alla sua età. Parliamo di Cengiz Under, esterno offensivo classe 1997 di proprietà dell'Istanbul Basaksehir, che sarà pagato circa 13 milioni di euro e che, nonostante le parole del vicepresidente del club turco che aveva agitato lo spettro del Manchester City, è prossimo allo sbarco in Italia per sostenere le visite mediche di rito.



NUMERI 'DA DYBALA' - Fisico brevilineo, tanta qualità abbinata alla capacità di muoversi negli spazi stretti e un piede mancino capace di regalare 9 gol e 7 assist nella sua prima stagione nella Serie A turca, contribuendo al sorprendente secondo posto in classifica nell'ultimo campionato del "piccolo" ma ambizioso club di Istanbul. Un'esplosione inaspettata, visto che soltanto pochi mesi prima del suo approdo al Basaksehir giocava in seconda divisione con l'Altinordu, che lo ha venduto per 700.000 euro. Al di là degli improbabili e forzati accostamenti fatti con un certo Paulo Dybala, quello che contano sono i numeri, da record, di Cengiz Under. Nell'ultimo campionato, ha partecipato a 12 gol, con 7 reti e 5 assist, risultando il calciatore più giovane ad aver contribuito ad almeno 10 gol.



SOFFIATO ALLA JUVE - Un profilo indubbiamente interessante, per caratteristiche tecniche, visto che, come Salah, la sua posizione preferita è quello di esterno destro che può rientrare sull'altro piede per calciare o fornire assist; tutta da verificare, invece, la sua capacità di adattarsi a un campionato tatticamente complicato come il nostro. La Roma ancora sta "pagando" gli oltre 16 milioni di euro investiti per la mezzala brasiliana Gerson, un'intuizione dell'ex ds Sabatini rivelatasi tutt'altro che azzeccata. La Roma, per il momento, si gode il fatto di averlo soffiato alla concorrenza della Juventus e si augura che il suo impatto in Serie A sia lo stesso avuto in Turchia. Anche con la nazionale maggiore, con la quale ha esordito il 12 novembre 2016 (match di qualificazione al Mondiale contro il Kosovo), disputando 4 partite e realizzando 2 gol. Se non rose, fioriranno...