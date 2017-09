Durante lo smaltimento della delusione legata al fallimento delle trattative per Emre Mor e Jesè Rodriguez, Pantaleo Corvino - e soprattutto Carlos Freitas, forte del rapporto con Jorge Mendes, agente del giocatore - ha puntato su Gil Dias. Un'operazione basata su un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro: il Monaco lo ha lasciato partire verso Firenze dopo la buona stagione, a titolo temporaneo, al Rio Ave e la Fiorentina lo ha accolto.



IL 'PACCO DI MENDES' - L'ombra del procuratore portoghese sull'affare è più realmente concreta: lui e Freitas collaborano fin dall'inizio del nuovo millennio, quando proprio l'attuale direttore dportivo viola aprì a Mendes le porte del mercato inglese facendogli conoscere, tra gli altri, l'agente di Wayne Rooney. E, dopo Bruno Gaspar, anche Gil Dias è stato indirizzato da questa corsia già delineata: la paura di aver ricevuto il più classico dei 'bidoni', però, sarebbe potuta essere reale, se non fosse per le credenziali del giocatore, giovane e con un, seppur breve, passato positivo alle spalle.



TRE SU TRE... PIÙ UNO - Forte dell'assenza di alternative e, soprattutto, della squalifica di Federico Chiesa, nella prima giornata di campionato contro l'Inter è stato schierato titolare da Stefano Pioli, risultando tra i migliori della Fiorentina nella non esaltante sconfitta. Sono arrivate poi le presenze, da subentrato, con la Sampdoria e l'Hellas Verona, dove ha dimostrato di possedere velocità, tecnica ma anche molto da dover imparare e maturare. Al 'Bentegodi', ieri, la prima gioia: assist di Bruno Gaspar e rete di Gil Dias, la strana coppia.



DA SGREZZARE - Tra tre anni si vede in un grande club e a rappresentare la Nazionale maggiore: lo ha detto in un'intervista e, se davvero vorrà raggiungere quel valore, dovrà sfruttare l'opportunità fiorentina. Si sta ritagliando il suo spazio in maglia viola, dimostrando di dover ancora assimilare alcuni concetti del calcio italiano ma anche di essere più avanti rispetto a quanto si pensasse. Un talento da sgrezzare insomma, da far maturare ed esplodere. Perchè oltre a dribblare e correre, nel calcio serve tanto altro.



RISORSA FUTURA - Stefano Pioli sembra aver trovato il proprio asso nella manica: al momento, da inserire a gara in corso, per spaccare la partita grazie alla freschezza e all'imprevedibilità. Lavorandoci si può creare un elemento potenzialmente indispensabile: nel futuro, anche immediato, avremo le risposte che cerchiamo. Nelle prime tre apparizioni ha dimostrato di avere caratteristiche che si sposano con le esigenze di questa squadra, doti che potrebbero diventare a tratti decisive. E Firenze può puntare forte su Gil Dias.