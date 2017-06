Chiacchierato, polemico, discusso. Sono tanti gli aggettivi che si possono affibiare a Mino Raiola, ma sicuramente quello che è certo è che qualunque cosa faccia o dica il super agente italo-olandese non passa inosservato.



Una sorta di mito, quello di Raiola che si è costruito di anno in anno con operazioni più o meno fruttuose per le squadre con cui ha trattato, ma sicuramente perfette per la crescita della sua agenzia di procure.



Ibrahimovic, Balotelli, Pogba e ora Gianluigi Donnarumma, sono tutti suoi assistiti e che, anche grazie al suo particolarissimo modus operandi, hanno vissuto o stanno vivendo una carriera ricca di successi e di opportunità. Ma da dove nasce e come cresce il mito di Raiola? Abbiamo provato a raccontarvelo con questo video.