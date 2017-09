Da punto debole a punto di forza: la difesa dell'Inter, grazie al lavoro di Spalletti, ha cambiato connotazione. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



"In sostanza, nella nuova Inter, la difesa non è più un punto debole, se non perfino il principale tallone d’Achille, ma un vero e proprio punto di forza. Merito di Spalletti che ha saputo costruire un impianto solido ed efficace, che basa le sua fondamenta proprio sulla linea arretrata. E, infatti, si possono cogliere marcature preventive che scattano in maniera puntuale, come meccanismi perfettamente oliati. Non a caso, non si vedono più le ripartenze degli avversari in mezzo alle praterie lasciate da un centrocampo sbilanciato. Evidentemente, la solidità in difesa sarà fondamentale per raggiungere il traguardo di questa stagione, ovvero la Champions".