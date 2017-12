si affronteranno domani al Ferraris, ma sul prato di Marassi andranno in scena anche tantissimi intrecci tra doppi ex e mercato. Nella Spal, ad esempio, giocano Bonazzoli, Rizzo, Salamon e Borriello, tutti accomunati da un passato blucerchiato. Senza dimenticare che il direttore sportivo biancoazzurro Vagnati è genovese, sampdoriano e cresciuto nelle giovanili doriane. Un po’ la stessa sorte di Marcello Cottafava, ex calciatore attualmente tecnico della Primavera della formazione estense ma nato nel capoluogo ligure e dichiarato tifoso della Samp.Spal e Sampdoria hanno avuto stretti rapporti anche sul mercato in estate. E torneranno a dialogare a gennaio. Ieri vi abbiamo raccontato che la squadra di mister Semplici in aveva chiesto Dodò a Massimo Ferrero, ma oltre al brasiliano il club di Ferrara aveva sondato anche, ricevendo da entrambi i giocatori un rifiuto. Secondo l’edizione genovese de La Repubblica però la Spal è tornata alla carica. Il ds Vagnati ha chiesto nuovamente al collega Osti Regini, e pure il prestito di, che però al momento difficilmente lascerà Genova. Inoltre alla Spal interessa anche, che la Samp aveva pagato molto in estate (8 milioni, 6 ‘cash’ più il cartellino di Cigarini) . Il terzino potrebbe trasferirsi a Ferrara a titolo temporaneo, per rilanciarsi dopo qualche errore di troppo in blucerchiato. Ai biancoazzurri piacerebbe molto avere in prestito anche, ma la Samp non vuole lasciar partire il centravanti polacco in cui crede molto.Il percorso inverso invece potrebbe farlo, vecchio pallino blucerchiato tornato in auge in questi ultimi giorni come sostituto per Torreira. Il centrocampista però è attualmente in prestito dal Verona: la Spal dovrebbe prima riscattarlo, e poi trattare la sua cessione con la Samp.