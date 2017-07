30 giugno 2018, una scadenza che è lontana ancora un anno ma che, nel mondo del calciomercato, rappresenta una deadline per i club anticipata di almeno una stagione.



Sì perchè questa sessione rappresenta per le formazioni che hanno sotto contratto giocatori in scadenza al termine dell'annata 2017/18 l'ultima grande chance di vendere per incassare cifre importanti. Da gennaio 2018, infatti, questi calciatori saranno liberi di firmare un precontratto con qualunque squadra cambiando maglia, a parametro zero, alla scadenza naturale dell'attuale accordo.



Ma chi sono i giocatori più importanti il cui contratto scadrà fra un anno? Il caso Reina è il più chiacchierato, insieme a quelli di Biglia, de Vrij e Keita della Lazio senza dimenticare grandi nomi all'estero. Abbiamo stilato la nostra top 11, eccola nel nostro video.