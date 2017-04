Nel suo destino poteva esserci l'Italia, con tutte le big di Serie A e la Juventus in testa che avevano accarezzato l'idea di acquistare uno dei migliori attaccanti del calcio croato. Le cose sono andate diversamente per Andrej Kramaric, bocciato in fretta dal Leicester e da Claudio Ranieri ma che nell'Hoffenheim del mago Nagelsmann sta rifiorendo.



AMMAZZA BAYERN - Il gol partita contro il Bayern Monaco, che ha interrotto la striscia di imbattibilità della squadra di Ancelotti che durava da 20 partite, è il quinto arrivato nelle ultime 5 partite di Bundesliga, il settimo nelle ultime 10. Un giocatore ritrovato, esaltato da un sistema di gioco che funziona alla perfezione e sollevato dalle pressioni che una grande piazza avrebbe suscitato. Il flop in un campionato di alto livello come la Premier League ha dimostrato che, in quel preciso momento, il divario tra la Serie A croata (dove si era imposto da protagonista con 55 gol in 64 partite con la maglia del Rijeka) fosse troppo ampio e il ragazzo non al livello di un torneo così importante.



UN'ALTRA CHANCE? - Eppure la Juventus era stata davvero ad un passo, nella finestra di mercato di gennaio 2015, dall'assicurarsi l'allora prima alternativa di Mandzukic nella nazionale croata con un'offerta di 8 milioni di euro più bonus che pareva aver sbaragliato la concorrenza italiana dell'Inter e quella delle formazioni di Premier. Poi il rilancio del Leicester da 13 milioni ha mandato all'aria i piani del club bianconero e anche quelli di Kramaric, che a 25 anni sembra aver trovato quella fiducia e quella continuità che possono aprirgli nuove porte. Con i suoi gol sta facendo sognare l'Hoffenheim in chiave Champions League, qualcuno è pronto a concedergli un'altra chance?