Buon Natale a tutti voi! Vi abbraccio! pic.twitter.com/F6oUq1npvE — Federico Marchetti (@fmarchetti22) 25 dicembre 2017

Un, quello del, nel quale si è ritrovato catapultato in campo dopo l'infortunio di Gianluigi; le ottime prestazioni alche gli hanno fatto guadagnare la chiamata della, oltre che quella della, con le big,, interessate ma anticipate. Poi, lo scorso anno, il ginocchio che fa crack, proprio in vista della gara contro i rossoneri, l'esplosione di, il rinnovo che non arriva e l'esclusione dalla lista per il campionato, finendo anche alle spalle di. Dalla vetrina Mondiale ai campetti, isolati, di Formello: eppure, il nome diè tornato prepotentemente di moda.- Illa sua ultima apparizione, all'Adriatico di, nel pomeriggio del poker personale di Marco. Poi, il campo, non lo ha più rivisto. In estate i tentativi di Sparta Praga e Spal, ma niente da fare; tribune, allenamenti e ancora tribune, con Inzaghi che come secondo e terzo preferisce Vargic e Guerrieri.Sì, quel Milan che lo insegue da tempo, più precisamente da quando illo pescò nell'; ci fu un tentativo anche lo scorso inverno, per farne il vice dell'intoccabile Gigio, ma niente da fare. Adesso, però, come riporta la Repubblica, le cose sono cambiate.- Il, in scadenza nel 2018, può prendere direttamente il posto delrossonero: ilinsiste per l'assistito di Mino, e se a gennaio la situazione dovesse subire un'accelerata arrivando alla cessione del giocatore, ecco che i rossoneri si fionderebbero con forza su. Che si allena a Formello, festeggia il Natale con i famigliari e aspetta una nuova occasione, un'ultima occasione.@AngeTaglieri88